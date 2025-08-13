Elazığ\'da Kamyon Trafik Işıklarına Çarptı

Elazığ'da damperi açık unutulan kamyon, önce trafik ışıklarına çarptı, ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon önce trafik ışıklarına çarptı, ardından açık kalan damperi indirerek olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ