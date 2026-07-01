Elazığ\'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Şeyhacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 HN 625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ