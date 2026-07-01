Elazığ'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ\'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı
01.07.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl yolunda kontrolden çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Şeyhacı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 HN 625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Elazığ, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi

10:05
Vahim iddia Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir tebrik edin
Vahim iddia! Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir; tebrik edin
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 10:58:16. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.