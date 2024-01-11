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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 11 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 11 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da yapılan polis operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve sahte belgeler ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Elazığ\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 11 Zanlı Yakalandı
11.01.2024 - 13:56,
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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 08-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 34 adet sentetik ecza, 53.13 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 13 yıl, 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 9 yıl 4 ay, 'Silahla Tehdit' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Hırsızlık' suçlarından 3 yıl ve 2 yıl 6 ay ile 1 yıl 3 ay, 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay, 'İftira' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Yasa Dışı Bahis Oynatmak' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Polis, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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