Elazığ\'da Konteyner Yangını: Geç Müdahale İddiası

Elazığ'da konteyner yangını: Yangına geç müdahale edildiği iddiası

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde, belediye yanında bulunan bir konteyner alev aldı. Alevleri söndürmek için olay yerine gelen itfaiye aracında yaşanan arıza nedeni ile yangına zamanında müdahale edilmeyince konteyner küle döndü.

Olay geçtiğimiz günlerde Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maden Belediyesinin yakınında bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birkaç gün önce yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre olay yerine gelen itfaiye aracında meydana gelen teknik aksaklık sonucu yangına zamanında müdahale edilemedi. Arızanın onarılmasının ardından müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın nedeni ile konteyner küle döndü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.