Elazığ\'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çaptı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde araçlara çaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL
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