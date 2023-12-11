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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ\'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
11.12.2023 - 16:57,
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çaptı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde araçlara çaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Elazığ, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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