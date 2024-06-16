Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Elazığ'ın Feyzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu ve karşı şeride uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

16.06.2024 22:47
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu, ardından karşı şeride uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Feyzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki 23 DR 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu. Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakilere tedbir amaçlı olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 4 Kişi Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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