Elazığ\'da köpek evin bahçesine girerek tavuğu telef etti

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Elazığ'da evin bahçesine giren köpek, tavuğu telef etti.

Olay Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpeği mahallede bulunan bir evin bahçesine girerek tavuğu telef etti. Tavuğu alarak bahçeden uzaklaşan sokak köpeği, daha sonra gözden kayboldu. Ev sakinleri, köpeklerin sıkça bahçelerine girdiğini belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ