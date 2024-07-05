3.Sayfa

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da Çalıca köyüne bağlı Ekruz mezrasında çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Çalıca köyü Ekruz mezrasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler ilk müdahaleleri yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, çıkan yangını yerleşim yeri ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.