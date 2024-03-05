Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Elazığ\'da kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Elazığ'da bir inek arazi içindeki kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği kurtararak sahibine teslim etti. Sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

05.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:13
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Elazığ'da arazi içindeki bir kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir inek arazide bulunan kuyuya düştü. Sahibi ineği kurtaramayınca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ineği düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti. Hayvanın sahibi, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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