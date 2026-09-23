Elazığ\'da makas atan hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı, anlar kameraya yansıdı

Elazığ'da hafif ticari aracın makas atma anları kameralara yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.