Elazığ\'da mandalina yüklü kamyon yan yattı, 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mandalina yüklü kamyon yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı. Kaza nedeni ile mandalinalar yola savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yola savrulan mandalinalar toplanırken, yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ