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Elazığ'da mandalina yüklü kamyon yan yattı, 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da mandalina yüklü kamyon yan yattı, 1 yaralı

Elazığ-Pertek karayolunda mandalina yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da mandalina yüklü kamyon yan yattı, 1 yaralı
19.12.2023 - 12:56,
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mandalina yüklü kamyon yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yan yattı. Kaza nedeni ile mandalinalar yola savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yola savrulan mandalinalar toplanırken, yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da mandalina yüklü kamyon yan yattı, 1 yaralı - Son Dakika
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