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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
25.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:21
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Elazığ'da şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 M 0105 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile T.D. idaresindeki 23 BD 191 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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