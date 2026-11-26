Elazığ'da motor bölümü tutuşan araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki aracın motor bölümü alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı; olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu ve yaralanan olmadı.
Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araçta hasar oluştu.
Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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