Elazığ'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Elazığ'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada

Elazığ\'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada
10.06.2026 20:25
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Kontrolsüz aracın sebep olduğu motosiklet kazasında yaralanan olmadı, anlar kamerada kaydedildi.

Elazığ'da kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç kontrolsüz şekilde caddeye çıktı. Bu sırada caddede seyir halinde olan motosiklet, duramadı ve çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika

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