Elazığ\'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada

Elazığ'da kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç kontrolsüz şekilde caddeye çıktı. Bu sırada caddede seyir halinde olan motosiklet, duramadı ve çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ