Elazığ\'da Nailbey Mahallesi\'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da Nailbey Mahallesi'nde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; tedavi sonrası polis tarafından gözaltına alınacakları bildirildi.
Elazığ'da şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüşürken kavgada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların, hastanede yapılan müdahalelerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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