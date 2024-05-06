Elazığ'da Okul Malzemeleri Çalan 3 Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Malzemeleri Çalan 3 Hırsız Tutuklandı

Elazığ\'da Okul Malzemeleri Çalan 3 Hırsız Tutuklandı

Elazığ'da bir okula ait malzemeleri araca yükledikleri sırada polis ekiplerince suçüstü yapılan 3 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

06.05.2024 11:00
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Elazığ'da bir okula ait malzemeleri araca yükledikleri sırada polis ekiplerince suçüstü yapılan 3 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, devriye görevi esnasında merkez Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir okul bahçesinde 3 şüpheli şahsın okula ait malzemeleri araca yüklediğini fark etti. Suçüstü yapılan şüpheliler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Okul Malzemeleri Çalan 3 Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Okul Malzemeleri Çalan 3 Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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