Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Devam Ediyor

Elazığ\'da Okul Önü Denetimleri Devam Ediyor

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, okul çevresinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimler yaptı.

04.10.2024 12:31
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerindeki denetimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geleceğin teminatı çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik 2-3 Ekimde il merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Fatih Anadolu Lisesi, Elazığ Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Limak Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu okul önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, 97 şahıs sorgulanırken, 24 araç ve 30 servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde 4 sürücüye ve okul çevresinde okul ile ilişkisi olmayan 1 şahsa idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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