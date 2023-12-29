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Elazığ'da ölüme terk edilen at kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ölüme terk edilen at kurtarıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ayağından zincirlenerek ölüme terk edilen bir at, çevreden geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Atın sahibinin gelmemesi üzerine vatandaşın çocuğu tarafından zincirleri çözülen at, özgürlüğüne kavuştu.

Elazığ\'da ölüme terk edilen at kurtarıldı
29.12.2023 - 13:16,  Güncelleme: 13:17
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ayağından zincirlenerek ölüme terk edilen atı, çevreden geçen bir vatandaş kurtardı.

Olay Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, Karapınar köyü yakınlarında yolun alt tarafında ayağından zincirlenip hareket etmesi engellenen bir at gördü. Birkaç gün atın sahibinin gelmesini bekleyen vatandaş, kimsenin gelmeyeceğini anladığı anda çocuğundan atı çözmesini istedi. Atın bulunduğu yere giden baba ve oğlu, günlerdir aç ve susuz kalan hayvanın ayağındaki zincirleri çözdü. Ölüme terk edilen at, zincirlerin çözülmesinin ardından bölgeden uzaklaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Bahçelievler Mahallesi, Karakoçan, Elazığ, Hayvan Hakları, Kurtarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da ölüme terk edilen at kurtarıldı - Son Dakika


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