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Elazığ'da 'Önce Yaya' Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Önce Yaya' Uygulaması Yapıldı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Önce Yaya' temalı uygulama yapıldı. Yaya yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ihlal yapan araç sürücüleri ikaz edilerek, yayaların önceliği konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Elazığ\'da \'Önce Yaya\' Uygulaması Yapıldı
14.01.2024 - 16:56,
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Önce Yaya' uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Önce Yaya' temalı uygulama yapıldı. Şehir merkezinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu 3 farklı noktada yapılan uygulamada, ihlal yapan araç sürücüleri ekipler tarafından ikaz edilerek, yaya geçitleri üzerinde önceliğin yayada olduğu konusunda bilinçlendirilme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 'Önce Yaya' Uygulaması Yapıldı - Son Dakika


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