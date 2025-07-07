Elazığ\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesi Yoncapınar köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivrice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın köy sakinlerinin de desteği ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ