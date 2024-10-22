Elazığ'da Otobüs Kazası: Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otobüs Kazası: Kadın Yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı kamerada.

22.10.2024 10:10
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Otobüsün çarptığı kadın yaralandı: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isterken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan S.A. (24), C.Ç. idaresindeki 23 EB 988 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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