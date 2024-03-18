Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

18.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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