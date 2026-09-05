Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Elazığ\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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