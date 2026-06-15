Elazığ\'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halinde olan kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ