Elazığ'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı

Elazığ\'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı
15.06.2026 16:45
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Elazığ'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil kamyonetle çarpıştı, yaralanan yok.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halinde olan kamyonetle çarpıştı. Büyük bir faciadan dönülen kazada yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı - Son Dakika

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