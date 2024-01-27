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Elazığ'da Otomobil Kazası Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Kazası Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 81 yaşındaki Haydar Atan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ\'da Otomobil Kazası Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
27.01.2024 - 09:17,
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Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Haydar Atan, Y.C. idaresindeki 34 PR 9572 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı adam, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Kazası Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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