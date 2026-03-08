Elazığ'da Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi - Son Dakika
Elazığ'da Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi

08.03.2026 19:46
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, boş mobilya mağazasına çarptı; yaralanan olmadı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mobilya mağazasına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yeni Mahale Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan mobilya mağazasına girdi. Mağazada müşterilerin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kazada yaralanan olmazken iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

