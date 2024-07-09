Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolu 40'ıncı kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

09.07.2024 15:11
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Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BD 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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