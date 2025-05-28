Elazığ\'da Plaza Yangını Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da bir plaza içerisinde bulunan işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hazardağlı Plaza'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaza içerisinde bulunan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ