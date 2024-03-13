Elazığ'da Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

Elazığ\'da Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:29
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Elazığ'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2024'te nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın kendilerini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtarak Arıcak ilçesinde bir vatandaşı 21 bin Türk Lirası, bin 900 dolar, bin euro, 1 adet 5'i bir yerde, 4 adet yarım altın, 34 tam altın olmak üzere toplam 750 bin Türk Lirası değerinde dolandırdığı şikayeti alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli şahısların Arıcak ilçesine geldiği araç tespit edildi. Şanlıurfa Hilvan'da 2 şüpheli şahıs ile birlikte dolandırıcılık konusu para ve ziynet eşyaları yakalandı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından Elazığ'a getirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kendilerini Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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