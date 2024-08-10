Elazığ'da rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor - Son Dakika
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Elazığ'da rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde meralık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

10.08.2024 23:45
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Elazığ'da yangın: Alevler rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde meralık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüyerek ilerliyor.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe ve Göldere köyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi zorlaştırırken, alevler rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyor - Son Dakika

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