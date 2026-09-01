Elazığ'da Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Otomobil Ağaca Çarpıp Ters Döndü: 1 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Otomobil Ağaca Çarpıp Ters Döndü: 1 Yaralı

Elazığ\'da Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Otomobil Ağaca Çarpıp Ters Döndü: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 MYY 83 plakalı otomobil yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç ters döndü ve sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 MYY 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç ise ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Otomobil Ağaca Çarpıp Ters Döndü: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Sarıçubuk Köyü Mevkiinde Otomobil Ağaca Çarpıp Ters Döndü: 1 Yaralı - Son Dakika
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