Elazığ'da Sel Felaketi: Yol Kapandı, Mahsur Vatandaş Kurtarıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapanırken, sel sularında mahsur kalan 1 vatandaş arama ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bölgede sel felaketine yol açtı. Sel sularının hızla yükselmesi sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu çift taraflı olarak tamamen ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte seyir halindeki yolda kalan 1 vatandaş, suların ortasında aracında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin sel sularına karşı yürüttüğü çalışma sonucunda, mahsur kalan vatandaş güvenli bir şekilde kurtarıldı. Selden çıkarılan vatandaş, ilk sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı.

Bölgede çift taraflı kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ