Elazığ\'da seyir halindeki aracın motorunda çıkan yangın söndürüldü

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Elazığ'da seyir halindeki aracın motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Doğukent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü aracı kenara çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ