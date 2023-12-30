Elazığ\'da seyir halindeki motosiklet alev aldı

Elazığ'da seyir halindeki bir motosiklet alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü, motosikletinin yandığını görünce hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ