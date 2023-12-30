19:04 •
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da•
Elazığ'da seyir halindeki bir motosiklet alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü, motosikletinin yandığını görünce hemen uzaklaşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika