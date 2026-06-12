Elazığ\'da yanan araç küle döndü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlere teslim olan araç, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü araçtan inip, durumu Kovancılar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ