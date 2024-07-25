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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri silahla yaralanırken, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ulukent Mahallesi 17145 sokak üzerinden bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen bir kişi, geldiği sitedeki evde başka bir şahıs ile tartıştı. Sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda birisi pompalı tüfekle ağır yaralanırken, diğer şahıs ise başından aldığı darbe ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Bu sırada yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi.