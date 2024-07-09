Elazığ'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın merkezine bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.07.2024 11:08
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Elazığ'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte D.E. belinden çıkardığı tabanca ile Yunus Taş'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla vurulan 27 yaşındaki Yunus Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Taş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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