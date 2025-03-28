Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kadın yaralandı. 6 şüpheli yakalandı.

28.03.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 1 kişiyi öldüren ve 1 kadını yaralayan 6 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kadının da yaralandığı olaya karışan 6 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, iki gün önce Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişiler minibüs durağında çalışan Hayrettin Yılmaz'a silahla ateş etti. Olayda Yılmaz ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten öldürme olayının şüphelisini ve olaya karıştığı tespit edilen toplam 5 kişi olmak üzere toplamda 6 kişiyi olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlana 6 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:07:41. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement