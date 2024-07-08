Elazığ'da Sokak Köpekleri Koyun ve Tavukları Telef Etti - Son Dakika
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Elazığ'da Sokak Köpekleri Koyun ve Tavukları Telef Etti

Elazığ\'da Sokak Köpekleri Koyun ve Tavukları Telef Etti

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde grup halindeki sokak köpekleri, bir evin ağıl ve kümestesine girerek 2 koyunu telef etti, 7 tavuğu da öldürdü. Olayın ardından hayvan sahibi, köpeklerin kuduz hastalığına sahip olup olmadığını öğrenmek için tahlil yapılacağını belirtti.

08.07.2024 10:55
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Elazığ'da grup halindeki sokak köpekleri girdiği ağıl ve kümeste 2 koyun ile 7 tavuğu telef etti, 3 koyunu da yaraladı.

Olay, gece saat 02.30 sularında Ulukent Mahallesi'nde müstakil bir evin önündeki ağıl ve kümeste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş sokak köpekleri, emekli 69 yaşındaki Celal Karabulut'a ait ağıl ve kümese girip koyunlara saldırdı. Sokak köpekleri girdiği ağılda 2 koyunu telef etti, 3'ünü ise yaraladı. Ardından ağılın yanındaki kümese da saldıran başıboş köpekler, 7 tavuğu da telef etti. Sesler üzerine ağıla giden Karabulut, köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Hayvanlarına baktığında şok olduğunu ifade eden Karabulut, hayvanlarda kuduz hastalığının olup olmadığını öğrenebilmek için tahlil yapılacağını söyledi.

Ayrıca, sürü halinde koyun ve tavuklarına saldıran başıboş köpekler ile ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Karabulut, "Köpeklerin seslerini duydum, dışarı çıktım. Koyunların bulunduğu yere gittim. Çoğunun yerde ve yaralı olduğunu gördüm. Şu anda da yerdeler. 6 tanesi yaralı ayrıca 2 tanesini de anında kestim. 7 tane tavuğum telef oldu. Başıboş köpekler Harput'tan gece iniyor, sabah saatlerinde yine oraya çıkıyorlar. Ben emekliyim. Vakit geçirmek için 3-5 tane koyun almıştım onlara bakıyordum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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