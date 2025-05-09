Elazığ'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Elazığ'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri münasebetiyle Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti.

Elazığ Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK Elazığ'a gelerek Üniversite Evi önünde uçuş gerçekleştirdi. Türk pilotlarının üstün yeteneklerini merak eden binlerce vatandaş ve öğrenciler alana gelerek o anlara tanıklık etti.

SOLOTÜRK gösterisine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ İHA Grup Komutanı Jandarma Albay Aşkın Bozkurt, binlerce öğrenci ve vatandaşlar katıldı.