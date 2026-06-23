Tahrip edilen köy camisi belediye ekiplerince yeniden ibadete hazır hale getirildi - Son Dakika
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Tahrip edilen köy camisi belediye ekiplerince yeniden ibadete hazır hale getirildi

Tahrip edilen köy camisi belediye ekiplerince yeniden ibadete hazır hale getirildi
23.06.2026 13:46  Güncelleme: 13:48
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Elazığ Kuşhane Köyü Camii'nde akıl sağlığı yerinde olmayan bir şahıs tarafından tahrip edilen cami, belediye ekiplerince onarılarak ibadete açıldı.

Elazığ'da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirlenen bir şahıs tarafından tahrip edilen köy camisi, belediye ekiplerince onarılarak ibadete hazır hale getirildi.

Elazığ Merkez Kuşhane Köyü Camii'nde, iki gün önce ibadethane içerisindeki eşyalara zarar verildi. Olay sonrası Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, cami içindeki eşyaların tahrip edildiği yönünde ihbar alındığı ve güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.T. (21) isimli şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilerek adli makamlarca Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahsın gerçekleştirdiği eylem sonucunda cami içerisinde tahrip edilen ve zarar gören alanlar için Elazığ Belediyesi ekipleri temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde cami içerisindeki hasarlar tamamen giderilerek ibadet alanı yeniden hazır hale getirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahrip edilen köy camisi belediye ekiplerince yeniden ibadete hazır hale getirildi - Son Dakika

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