Tahrip edilen köy camisi belediye ekiplerince yeniden ibadete hazır hale getirildi

Elazığ'da akıl sağlığı yerinde olmadığı belirlenen bir şahıs tarafından tahrip edilen köy camisi, belediye ekiplerince onarılarak ibadete hazır hale getirildi.

Elazığ Merkez Kuşhane Köyü Camii'nde, iki gün önce ibadethane içerisindeki eşyalara zarar verildi. Olay sonrası Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, cami içindeki eşyaların tahrip edildiği yönünde ihbar alındığı ve güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.T. (21) isimli şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilerek adli makamlarca Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahsın gerçekleştirdiği eylem sonucunda cami içerisinde tahrip edilen ve zarar gören alanlar için Elazığ Belediyesi ekipleri temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde cami içerisindeki hasarlar tamamen giderilerek ibadet alanı yeniden hazır hale getirildi. - ELAZIĞ