Elazığ\'da tartışma sonucu bıçaklı kavga yaşandı, kaçan şahıs kameralara yansıdı

Elazığ'da bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da, yolda karşılaşan iki kişi arasında tartışmadan sonra bıçaklı kavga çıktı. Şahsın bıçaklama olayının ardından elindeki kesici aletle kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi tartıştı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi belinden çıkardığı bıçakla, tartıştığı kişiyi yaraladı. Daha sonra ise şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Yaşanan bıçaklı olay ise bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.