Elazığ\'da Tehlikeli Makas Atan Sürücü

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Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 06 FH 4293 plakalı otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ