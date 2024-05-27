Elazığ'da terör örgütüne ait sığınakta malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da terör örgütüne ait sığınakta malzeme ele geçirildi

Elazığ\'da terör örgütüne ait sığınakta malzeme ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri terör örgütüne ait bir sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi buldu. Elazığ Valiliği, operasyonların halkın huzur ve güvenliği için kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

27.05.2024 14:07
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Palu ilçesi kırsalında terör örgütüne ait bir sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Palu ilçesi Burgudere köyü kırsalında icra edilen Şehit J. Er Süleyman AKAN-30 operasyonunda geçmiş yıllarda BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da terör örgütüne ait sığınakta malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da terör örgütüne ait sığınakta malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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