Elazığ'da Tır Otomobili Sürükledi

Elazığ'da tır, otomobili metrelerce böyle sürükledi

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki tır, kör noktasına gelen otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen tır, kör noktasına gelen otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.