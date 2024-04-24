Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapmaktadır.

24.04.2024 16:37
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Seyahat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 T 0429 plakalı otomobil ile B.Ü. idaresindeki 23 BU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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