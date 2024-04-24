Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Seyahat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 T 0429 plakalı otomobil ile B.Ü. idaresindeki 23 BU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ