Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 23 ABS 958 plakalı otomobil ile 23 DR 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.05.2024 09:15
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ABS 958 otomobil ile 23 DR 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her içi araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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