Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
03.08.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Diyarbakır yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Otomobil, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
08:01
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı karıştırdı
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı
03:49
Önce hafif ticari araç çarptı sonra otomobil ezdi
Önce hafif ticari araç çarptı sonra otomobil ezdi
02:27
Ankara sular altında Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
Ankara sular altında! Evler enkaza döndü, vatandaşlar isyan etti
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
08:13
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 09:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.