Elazığ'da trafik kazası: Ağaçlar kırıldı, tekerlek bahçeye fırladı

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Ağaçları kırıp tarlaya uçtu, tekerleği ise 50 metre uzaklıktaki bahçeye fırladı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce üç ağacı kırıp tarlaya uçtu. Ardından otomobilin sol ön tekerleği ise 50 metre uzaklıktaki bahçeye uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolu Cip Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 80 GF 505 plakalı Infiniti Q50 model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Otomobil, üç ağaca çarpıp kırdıktan sonra ters dönerek durabildi. Aracın sol ön tekerleği kopup yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evin bahçesine fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan çıkarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anında evinin bahçesinde oturan köy sakinlerinden İlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlattı.

"Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı"

Köy sakinlerinden İlhamı Kaya, " Bahçemde otururken bir anda bir gümbürtü oldu. Her yer toz duman oldu. Ön lastik bahçeme doğru fırladı. Ardından kaza yerine koştum. Ambulansa geldi ve iki yaralıyı çıkardık. Olayı bu şekilde gördük. Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarmamız geldi" dedi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.