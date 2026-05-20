Elazığ\'da Tüfek Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da tüfekle oynadığı sırada kazara kendini vuran ve ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 10 gün önce Karakoçan ilçesi Keklik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle oynayan 19 yaşındaki Metin Ö., boş olduğunu zannederek tetiğe bastı. Genç, tetiğe basmasıyla yüzüne gelen saçmalar sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapışan genç, ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

10 gündür hastanede tedavisi süren Metin Ö., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ